Девять лет спустя январского погрома в Старой Риге: как это было

Сегодня — девятая годовщина массовых беспорядков в Старой Риге. Мирная поначалу акция протеста превратилась в погромы. Толпа была одержима одной целью - захватить здание парламента. Вопрос — была ли эта «революция» случайной — открыт до сих пор.

Принимая во внимание ухудшающуюся экономическую ситуацию в мире в конце 2008 года, это не могло не отразиться и на Латвии. В результате, Сейм принял несколько недвусмысленных решений, включая поправки в налоговое законодательство.

В то же время Кабинет министров принял решения, которые включали сокращение государственных расходов и уменьшение штата, а также велись переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении Латвии кредита в размере 7,5 млрд.

В стране усилилась безработица и социально-экономическая напряженность.

В начале 2009 года политическая организация Другая политика вместе с несколькими общественными организациями и профсоюзами (в общей сложности 25 организаций) выступили с заявлением «Приглашение народу Латвии», в котором президенту Валдису Затлерсу было предложено уволить 9-ый Сейм, а также создать новые выборы справедливого, демократического и компетентного государственного управления. В конце объявления всех приглашали прийти на народное собрание 13 января в 17:30 на Домской площади.

Вскоре после этого появился и другой призыв - использовать эту встречу, чтобы

«насильственно подавить существующую государственную власть»

и собраться у здании Сейма. По данному заявлению Полиция безопасности начала уголовное дело.

На Домской площади в 17:30 начался протест организованный «Обществом другой политики». По приблизительным подсчетам, в мероприятии приняли участие более десяти тысяч людей разного возраста - они держа в руках плакаты, национальные флаги и воздушные шары. С речью выступали многие знаменитые в нашей стране деятели, пел хор.

Множество раз высказывались мнения и лозунги о необходимости распада Сейма.

Мероприятие проходило без значительных инцидентов.

После встречи на Домской площади несколько сотен человек отправились в здание Сейма, где произошла стычка между повстанцами и полицией. Здание Сейма закидали яйцами, бутылками, брусчаткой и другими предметами. Выбили стекла.

Несколько человек получили ранения. Примерно после часа сопротивлений у зданию Сейма прибыли еще патрули полиции, несколько человек были задержаны, а сотни протестующих окружены.

После освобождения улицы Екаба столкновения протестующих с представителями полиции продолжились.Повстанческие группы продолжали наносить ущерб собственности в Старом Городе. Несколько зданий были повреждены, в том числе здания Национальной библиотеки Латвии, Министерство финансов, Служба государственных доходов, Parex banka. Протестующие выбили стекла у зданий нескольких компании по недвижимости и ресторанов, а также разграбили некоторые магазины алкогольных напитков.

В беспорядках пострадали более 50 человек, а один парень лишился глаза.

Среди жертв было 13 полицейских, а 106 человек были задержаны. Предполагаемая потеря муниципалитета Риги составила около 50 000 латов, ущерб зданию Саэйма составил 19 000 латов.

Судебный процесс

В районном суде на скамейке подсудимых оказалось 65 человек, в соответствии с пунктом 2 статьи 225 Уголовного закона. Приговор был вынесен 56 обвиняемым, а четыре человека были оправданы. Реальный тюремный срок получили 9 человек, условное наказание 17 человек, однако, из-за невыполнения условий, для троих решение вскоре было изменено, и они также получили наказание в виде лишения свободы.

Принудительные работы были назначены для 26 человек, в том числе в одном случае замена этого приговора временным лишением свободы.

Три человека получили денежный штраф.

В одном случае применялась принудительная медицинская мера, то есть лечение в психиатрической больнице общего типа.

Некий Ансис Берзиньш был объявлен в международный розыск в связи с обвинениями в участии в протесте в Старой Риге 13 января 2009 года, пока весной прошлого года он не был задержан в Чехии, где просил политического убежища.