С наступлением холодов число посетителей дневного приюта в Риге увеличилось

С наступлением холодов приток людей в рижский дневной приют на ул. Католю увеличился, сообщила агентству ЛETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Лита Брице.

Вчера в рижских ночных приютах находились 178 мужчин и 88 женщин, в дневном приюте - около 80 человек, и их число растет. Места в приютах есть, и они готовы принимать людей, сообщила она.

Брице напомнила, что

бездомные могут также получить теплую одежду на ул. Маскавас, 208 и ул. Католю, 57, а также воспользоваться услугами суповой кухни.

Департамент благосостояния Рижской думы призывает жителей проявлять отзывчивость и сообщать ответственным службам о замеченных людях, оказавшихся в неподходящих для проживания условиях.

В рабочие дни следует информировать о бездомных мобильную бригаду Рижского приюта по тел. 27023550, в выходные - полицию по тел. 110 или 112 и Службу неотложной медицинской помощи по тел. 113.

Как сообщалось, в Риге действуют семь ночных приютов, софинансируемых Рижской думой. Они обеспечивают 885 мест, при необходимости их количество может быть увеличено до 1000. Все ночные приюты работают с 17.00 до 9.00, а если температура воздуха опускается ниже -10 градусов или при нулевой температуре, но при ветре сильнее 10 м/сек - круглосуточно.

Пребывание в ночном приюте до двух месяцев в год является бесплатным. Рижские приюты обеспечивают кроватное место, ужин, санитарно-гигиенические услуги, дезинфекцию и хранение личных вещей, медицинскую помощь, безопасность, консультации социального работника.

Рижское самоуправление финансирует также услуги суповых кухонь, пять раз в неделю в четырех местах в столицы выдающих до 650 порций горячей еды в день.