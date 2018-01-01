В Турайде Старый Новый год отметили дегустацией латышской кухни

Открытие года 100-летия Латвии в Турайдском музее-заповеднике праздновали в Старый Новый год. Гуляли в Турайде широко, весело и... вкусно. Потому что кроме богослужения в музейной церкви, хороводов с фольклористами, масок, ряженых, традиционных народных гаданий и игр в этот день открылась и необычная выставка «Столетняя история народной кухни».

Вообще-то программу событий, посвященных столетию Латвии, торжественно открыли еще в мае прошлого года, ведь юбилей страны у нас замахнулись праздновать целых пять лет!.. Но главный юбилейный год все-таки нынешний, только что наступивший 1918-й.

Для Турайдского музея-заповедника год знаменателен вдвойне: год этот в европейском масштабе объявлен еще и годом сохранения культурного наследия. Для туристов и всех, кто любит Турайду, это значит, что достойных внимания событий будет больше обычного, и они будут ярче и своеобразнее.

Директор музея Анна Юркане играет в народную игру FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

... День в субботу по-зимнему морозный, но в музее-заповеднике собрались и фольклористы, и посетители музея, и высокие гости. Министр культуры Даце Мелбарде приехала, многие местные жители пришли. Церковь на музейной территории - не просто музейный экспонат, она настоящая, действующая, понятно, что и с прихожан за вход на территорию в дни богослужений денег не берут. Да и вообще местные жители с музеем дружат.

Чаепитие у костра FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

После богослужения открывали юбилейную программы года и ряженые с фольклористами, все персонажи, к которым следует подлизываться темной и холодной зимней порой, чтобы отвести беду, на праздники были - и Волк, и Медведь, и Ведьма со Смертью. Пусть уж лучше ряженые злых духов шумно и весело попугают... тогда больше шансов, что в жизни они вреда не принесут.

Сайт музея

Кстати, следите за программой на сайте музея: ряженых в масках еще можно будет встретить на праздниках в Турайде и нынешней зимой, ведь маски в крестьянских праздниках у латышей участвуют от дня Мартыня и до Метени, то есть латышской Масленицы. Большим успехом на празднике пользовались гадания и игры на свежем воздухе. А также добрые персонажи зимних гуляний.

Ряженые - важные персонажи праздников зимы FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Мудрая Хозяйка леса (Meža māte) желающим гадала по руке. И министру культуры Даце Мелбарде она погадала, и мне погадала тоже. Что уж нагадала госпоже министру - не знаю. А по своим впечатлениям так скажу: хотите верьте - хотите проверьте, но все-то эта мудрая женщина знает про того, чьи ладошки в руки берет!..

Мудрая Хозяйка леса гадает по руке министру культуры Даце Мелнбарде FOTO: Татьяна Одыня/личный архив

Дети тоже любят все таинственное, но предпочитали гадать на расплавленном олове. А директор музея-заповедника Анна Юркане, уделив внимание гостям, не удержалась сыграть детскую игру, в которой мячами служат клубки разноцветной пряжи, а площадкой - «бабушкино» покрывало.

Это вам не какой-нибудь французский петанк! Но легкие, почти невесомые «мячики» наши люди, большие и маленькие, тоже бросают ловко и метко.

Что же до главной «вишенки» этого праздника - на выставке «Столетняя история народной кухни», которая готовилась как дегустация, и самые вкусные экспонаты, разумеется, в тот же день и съели... Тут уж поверьте мне на слово: и каша, сваренная на костре, была замечательная, и пирожки со шпиком - шикарные! И все, что принесли на праздник хозяюшки.

Чего только не было на столе!.. Подробности - пока тайна, раскрывать секретов не буду. Но праздник удался, и не исключено, что дегустация блюд народной кухни станет новой турайдской традицией. Известны ведь и рецепты, и кое-какие поварские секреты прошлых времен и рассказы, которые передаются в семейных преданиях. Кстати, речь идет о кухне не только латышской - но и ливской, польской, шведской,немецкой...

Все это - тоже часть культурного наследия.