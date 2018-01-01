СГД начало массово искать работников

Из-за нехватки сотрудников выполнение некоторых функций Службы государственных доходов (СГД) может быть под угрозой. Поэтому служба начала в массовом порядке искать новых служащих. Это будет сделано впервые после реорганизации, в результате которой были ликвидированы сотни рабочиз мест и уволены десятки работников. Об этом в воскресенье рассказывает передача LNT Ziņas sešos.

В минувшую среду в газете Latvijas Vēstnesis СГД разместило 23 объявления с 28 различными вакансиями. Главным образом ищут налоговых инспекторов, но так же необходимы внутренний аудитор, специалист по персоналу, юрист, бухгалтер и таможенные эксперты.

СГД не отрицает, что такие объемные поиски новых сотрудников со множеством вакансий происходят в первый раз спустя два года после маштабной реорганизации учреждения. Тогда было ликвидировано 400 штатных мест и уволены более 120 работников.

Теперь, когда работа отдельных отделов может быть остановлена из-за нехватки сотрудников, ничего другого не остается, как искать новых работников. В СГД, где работают около 4000 человек, текучесть кадров составляет 10-12%.

Чтобы остановить этот процесс в госуправлении начаты реформы, цель которых - повышение заработной платы, поскольку свои внутренние ресурсы уже исчерпаны.

В объявлении значится, что налоговому инспектору предлагают зарплату 600 евро до уплаты налогов. В СГД на данный момент полторы сотни свободных вакансий.

«Если мы проведем параллели, то в частном секторе 600 евро можно заработать в торговле или работая ассистентом. В частном секторе, возможно, за такую зарлату у вас не будут спрашивать опыт и образование. В СГД нужна определенная квалификация. Там не подойдет молодой человек без высшего образования», - говорит руководитель CV-Online Latvia Айвис Бродиньш.