В вузах в этом году - более 27 тысяч бюджетных мест

В распределении финансируемых государством бюджетных мест и учебных программ в этом году «грандиозных изменений» не планируется, сказал председатель Совета по высшему образованию Янис Ветра.

В 2018 году может быть доступно 27 382 бюджетных студенческих места, что на два меньше, чем в 2017 году.

Совет предложил небольшие перемены в распределении мест между вузами, уровнями обучения и программами. Количество бюджетных мест в колледжах уменьшится на 52, на бакалаврских и профессиональных программах - на 13, а на магистерских программах - увеличится на 45. Также на 18 увеличится количество мест на докторских программах.

Среди направлений обучения количество бюджетных мест увеличится в медицине - на 86 до 4917 мест. 45 дополнительных мест будет на таких направлениях, как механика, металлообработка, теплоэнергетика. Дополнительно 18 бюджетных мест появится для изучающих компьютерные науки. На 14 увеличится количество бюджетных мест по сельскому хозяйству, лесному хозяйству, ветеринарной медицине, рыбному хозяйству.

Количество бюджетных мест уменьшится на таких направлениях, как энергетика, электротехника и электроэнергия, социология, политология, антропология, образование, педагогика и спорт. На 13 меньше будет бюджетных мест для юристов.

Наибольшее увеличение количества бюджетных мест предусмотрено в Рижском университете Страдиньша - на 54 и в колледже Государственного агентства социальной интеграции - 53.

По словам Ветры, печально, что количество бюджетных студенческих мест не растет, так как это ограничивает доступность образования.