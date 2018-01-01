Депутаты решили судьбу Агенскалнского рынка

В понедельник, 15 января, Комитет собственности Рижской думы принял решение расторнуть договор аренды Агенскалнского рынка, заключенный с Рижским центральным рынком. Будет объявлен новый конкурс на право аренды, а сам рынок в ближайшие годы ожидает полная реконструкция, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвинскис предлагал свой вариант развития Агенскалнского рынка. Он заявил, что видит этот объект в составе Центрального рынка, поэтому, разумно будет, если бы в реконструкции Агенскалнса принял бы участие Центральный рынок.

Вниманию депутатов был предложен инвестиционный проект на 12 миллионов евро – полностью обновленное здание Агенскалнского рынка с прилегающей территорией,

где позднее бы появилась подземная стоянка на 200 машин, летний холл для проведения выставок и торговли, и даже было бы построено офисно-жилое здание. Срок проекта из трех этапов составлял пять лет. Но депутаты решили по-другому.

«Я не вправе и не хочу критиковать и давать оценку решениям, которые принимают депутаты Рижской Думы. Если они приняли такое решение, значит, оно оправданное и правильное. Конечно, у нас есть свое видение. Мы понимаем, как развивать Агенскалнский рынок. Все, что я рассказывал на презентеации, соответствует истине. За короткий период времени, который нам был дан на разработку своего видения и этой презентации, мы сделали лучшее, что могли», — заявил по окончании заседания Артис Друвинскис.

Рынок в Агенскалнсе, по признанию депутатов городской думы, является сердцем целого района, поэтому это – не просто место торговли, это комплекс с культурно-исторической ценностью.

«Необходимость сохранить Агенскалнский рынок как памятник архитектуры с одной стороны, и с другой стороны — сохранить его как место, где будет и в будущем рынок.

Более того, жители Агенскалнса очень нуждаются в публичной библиотеке, также необходимо площадь под крышей и на открытом воздухе для организации мероприятий для местных жителей — праздников, выставок, ярмарок», — говорит депутат думы Регина Лочмеле.

Депутаты выразили сомнение в том, что Центральный рынок, при котором Агенскалнский был доведен до аварийного состояния, сможет реализовать такой проект.

«Чтобы развивать такое значимый объект, как Агенскалнский рынок, должны привлекаться профессиональные архитекторы и развиваться конкретное видение. Но увы, Рижский центральный рынок, в ответственности которого был все эти 20 лет Агенскалнский рынок, не работал хоршо. За это время здание пришло в аварийное состояние», — отметил депутат думы Юрис Пуце.

Среди участников заседания звучали мнения, что вопрос следует отложить. Для того, чтобы обсудить, например, насколько правомерно отдавать рынок в аренду на такой долгий срок. Не получится ли так, что новый арендатор не будет вкладывать деньги в рынок, так же, как это не делал прежний. Однако, руководство Комитета собственности заявило - если не начать ремонтные работы немедленно, то скоро здания рынка попадут в раздел недвижимости, подлежащей сносу.

Решение комитета организовать аукцион на право аренды рынка прокомментировал его руководитель, Олег Буров.

«Нужно обязательно сохранить там рынок, сохранить культурно-общественную функцию, обязательно предоставить конкретные сроки, что нужно предоставить на конкурс, какие документы разработать после конкурса, это в течение трех месяцев проект, как будет выглядеть [рынок], визуализацию, техническое задание на проектирование, чтобы мы видели, что они хотят проектировать, полтора года на проектирование, два года на строительство», — сказал Буров.

В самоуправлении особо отметили –

вариант с долговременно арендой позволит провести реконструкцию рынка, не вкладывая в этот в-общем-то коммерческий объект средства самоуправления.

В то же время, предпринимателю хватит 30 лет аренды, чтобы не только вернуть вложенные в реконструкцию деньги, но и заработать на этом проекте.