Работа сайта э-здоровья нарушена

о второй половине дня во вторник работа сайта системы электронного здравоохранения (СЭЗ) нарушена.

Сайт «eveseliba.gov.lv» не открывается - появляется сообщение, что он недоступен.

По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: «В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время».

Во вторник во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.

Как сообщалось, с 1 января использование СЭЗ является обязательным.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицает. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.