Депутаты договорились искать виновных в неудачном внедрении системы э-здоровья

Комиссия Сейма по труду и социальным делам решила вместе с комиссией по публичным расходам и ревизиям провести встречу, чтобы обсудить ответственность должностных лиц в процессе внедрения системы электронного здравоохранения (СЭЗ).

На заседании несколько раз прозвучал вопрос, кто виноват в том, что система не работает. Также депутаты хотят выяснить, почему СЭЗ вводилась так долго.

Депутат Мартиньш Шицс (ЛОР) раскритиковал работу системы, добавив, что все, что произносилось сегодня, звучало уже и раньше, и ситуация с СЭЗ напоминает «бег белки в колесе», поэтому нужно требовать ответственность с конкретных должностных лиц.

По мнению Шицса, одна из ответственных - бывший руководитель Национальной службы здравоохранения, нынешняя замгоссекретаря Минздрава Дайна Мурмане-Умбрашко.

По мнению депутата Ивара Зариньша («Согласие»), виновных в плохой работе системы нужно заставить вместе с врачами выписывать рецепты.

Недовольство работой системы выразила президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде, так как СЭЗ требует от врачей много времени, и сама система, по ее мнению, изначально «кривая».

Депутаты попросят Минздрав до 2 февраля предоставить комиссии оперативную информацию о внедрении СЭЗ, а также срочно рассмотреть вопрос о необходимых поправках к нормативным актам и подготовить информацию о безопасности системы.