Сельские семейные врачи предложили сделать выписку рецептов платной

Латвийская ассоциация сельских семейных врачей предлагает поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие установку пациентского взноса в размере 1,42 евро за выписку рецепта, так как она оценивается как визит к врачу. Об этом на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам заявила депутат парламента и президент ассоциации Лига Козловска, сообщает агентство ЛЕТА.

Введение системы э-здоровья дает возможность получить рецепты на медикаменты удаленно, пациенту просто нужно позвонить врачу, посещать его лично не обязательно. В социальных сетях жители обрадовались этому аспекту, назвав его как один из плюсов системы. В свою очередь врачи таким образом могут потерять пациентские взносы, которые жители должны делать при посещении доктора.

Козловска отметила, что выписка рецепта не оценивается как простой «чат в э-среде». По ее мнению, правила Кабмина нужно менять, так как выписка рецепта - это консультация.

При этом она отметила, что срочно нужны поправки, устанавливающие, что сестра и помощник врача могут выписывать рецепты согласно указаниям врача. На это медики жаловались уже давно, так как в условиях медленной работы системы э-здоровья упомянутое обстоятельство задерживает обслуживание пациентов.

Козловска считает, что врачи заинтересованы в том, чтобы система работала, была быстрой и облегчала труд. Однако они недовольны, когда система не работает, кроме того, это дополнительная нагрузка, создающая усталость и стресс. Для введения данных в систему врачам приходится тратить время в выходные дни и вне рабочего времени.