Отношение жителей Латвии к происходящим в экономике процессам улучшилось

Настроение жителей Латвии по отношению к происходящим в экономике процессам улучшилось, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений «Baltic International Bank» Тейка Лапса со ссылкой на данные новейшего опроса «Латвийский барометр «Baltic International Bank«».

Положительнее всего латвийцы отзываются об изменениях в экономике страны, однако 30% опрошенных по-прежнему оценивают эти изменения критически.

Улучшилась также оценка общего развития Латвии (+4) и работы правительства (+4), хотя 73% опрошенных оценивают работу правительства критически и только 21% - положительно.

Индекс оценки материального положения своей семьи за месяц не изменился. 30% респондентов считают его неудовлетворительным, 12% - хорошим. Его улучшение через год прогнозируют 20%, ухудшение - 10% опрошенных.

Индекс общего настроения общества за месяц повысился с -20 до -18, но настроение все еще остается пессимистическим, отметила Лапса.

Опрос «Латвийский барометр «Baltic International Bank«» проводится ежемесячно.