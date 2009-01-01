Бондарс: «Меня объявили сволочью. Я намерен уехать из Латвии!»

Cуд арестовал банковские счета и имущество депутата Рижской думы Мартиньша Бондарса с целью взыскания с него средств в рамках уголовного дела Latvijas Krājbanka. И теперь у депутата удерживают всю зарплату, оставляя ему положенные по закону 430 евро на выживание.

Остальные деньги идут в счет погашения 15 млн евро, которые, как постановил суд, Бондарс должен выплатить вместе с 7 бывшими членами правления Latvijas Krājbanka. Сам Бондарс в разговоре с rus.db.lv поясняет, что дело против него сфабриковано, потому что «главное в нем - не деньги, а уничтожение репутации». Политик сказал, что он собирается покинуть Латвию, так как другого выхода он не видит.

Напомним, в июне 2017 года Суд Видземского предместья Риги постановил взыскать деньги за причинённый ущерб в размере более 15 млн евро солидарно с семи бывших членов правления Latvijas Krājbanka. Эти лица без достаточного хозяйственного обоснования выдали несколько займов зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре компаниям. Состоявший по этому делу суд вынес вердикт: эти миллионы будут взысканы с виновных. В итоге сейчас у Бондарса заморожены все счета, и на руки он получает «минималку», прожить на которую невозможно.

В разговоре с rus.db.lv Бондарс признался, что воздерживается от разговоров на эту тему, потому что как только что-то появляется в прессе, на него начинается новая волна давления. «Я продолжаю утверждать, что это дело - политическое, и мне остается только удивляться тому, что происходит, - говорит он. - Мне звонят мои знакомые банкиры и говорят, что все это похоже на бред. Это и есть бред!»

Бондарс считает, что он невиновен в тех решениях, которые принимались в банке в 2009 году.

«Это все равно, что требовать с меня ответственности за то, что администратор продал океанную яхту человеку с Болдераи, - говорит он. - В банке в правление входило 6 человек, они понимали, что они делают, и у них сейчас уголовные дела. У меня же гражданский процесс! После этого все выданные кредиты много раз проверялись и перепроверялись Комиссией по надзору за рынками финансов и капитала. Потом эти же кредиты проверила аудиторская компания Ernst & Young, тоже все было хорошо. А потом суд сказал другое: «Нам кажется, что ты - сволочь!» И не обосновывают, почему».

Политик считает, что в этом деле деньги - не главное. «Это чисто политическое дело, - говорит он. -

Потому что те, кто выступает ответчиком, прекрасно понимают, сколько у меня имущества и как долго я буду выплачивать эти миллионы.

Они получат меньше, чем стоит весь судебный процесс! Разве есть тут экономическая логика?»

Бондарс говорит, что вся эта ситуация наталкивает его на мысль об эмиграции. «Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается?

Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже.

Просто уеду и все!» - говорит он, при этом допуская, что здравый смысл победит. Но шансы на это малы.

«Я вижу, кто против меня играет, - говорит Бондарс. - Вижу, какие деньги там крутятся. Огромные деньги идут на PR, на лучших юристов, а у меня нет такой возможности. Я должен сражаться с голыми руками. Я удивляюсь, что все это в Латвии происходит вполне легитимно. Все видят, что это - самые настоящее бесправие, и все молчат при этом».