Государство проиграло тяжбу - дом у моря признан кораблем

Это не дом, а корабль, выяснила газета Kursas Laiks относительно летнего дома, построенного в Павилостском крае на берегу моря.

«Это сооружение начали строить примерно пять лет назад. В управление поступила жалоба, мы наложили штраф за незаконное строительство и постановили дом снести. Затем был судебный процесс, и владелец предъявил документы, свидетельствующие, что сооружение является судном», - рассказала директор Лиепайского регионального управления окружающей среды Ингрида Сотникова.

Возражения самоуправления о том, что корабль должен быть спускаемым на воду, учтены не были.

Дом-корабль стоит на расстоянии двух метров от крутого берега. С учетом того, что берега на Курземском побережье размываются морем, вполне возможно, что когда-нибудь он и окажется в воде.