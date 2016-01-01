Стало известно, кому за 1,946 млн евро продано здание ЛНБ в центре Риги

Прежнее здание Латвийской национальной библиотеки (ЛНБ) на ул. Кр. Барона, 14 в Риге приобрело на аукционе ООО «Bibliotеkas nams», опосредованно принадлежащее гражданину Казахстана, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО «Валстс некустамие ипашуми».

Предприятие «Bibliotеkas nams» зарегистрировано в октябре 2016 года, его основной капитал составляет 2800 евро. Владельцами предприятия являются ООО «ITG Group» (90%), которое до 12 января 2018 года называлось «Kazak Invest», и ООО «Property» (10%).

Единственный владелец «ITG Group» - гражданин Казахстана Марал Итегулов, а владельцем «Property» является Калвис Урманс.

«ITG Group» принадлежит также 100% ООО «Amber SPA», 80% долей ООО «Monify» и 85% ООО «Development».

Старое здание ЛНБ было продано за 1,946 млн евро. ГАО «Валстс некустамие ипашуми» пыталось продать здание в течение двух лет, но все аукционы до этого были безрезультатными.