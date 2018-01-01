Комиссия «по делу олигархов»: «бунт» завершился неудачей

Парламентская комиссия по делу олигархов сегодня пережила сложный день. Мало того, что с трудом удалось принять текст окончательного доклада, так еще и была произведена попытка отстранить от должности председателя комиссии. Правда, неудачно — Ингуна Судраба сохранила свои полномочия благодаря довольно неожиданному поведению Союза «зеленых» и крестьян (СЗК).

Текст финального сообщения комиссии – выводы, к которым комиссия шла на протяжении нескольких месяцев – принимался в результате бурных дебатов и дискуссий. Сегодня накал страстей достиг предела и собравшиеся называли поведение отдельных членов комиссии «троллингом». Однако большинством голосов – 4 против 2 – сообщение принять удалось.

«Мы сделали вывод, что генеральный прокурор должен создать комиссию с участием членов разных правоохранительных органов, чтобы проверить весь уголовный процесс, от оперативных действий до ведения самого дела, что не было сделано, что было сделано неправильно. Комиссия пришла к выводу, что, судя по этим разговорам, некоторые действия можно отнести к так называемому хищению государства», — рассказала председатель комиссии Ингуна Судраба.

Комиссия намерена предложить принять ряд поправок к законам, которые помогут работникам правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, а также предложить принять, наконец, закон о лоббизме и дополнительные меры по защите прав средств массовой информации.

Члены комиссии и раньше говорили, что сенсаций в докладе не будет. Судя по всему, прогнозы сбываются. Даже более того. Член комиссии Андрей Юдин голосовал против текста сообщения.

«Поверхостный документ, который был выполнен, потому что закон требует подготовки такого документа, но настоящая его цель не раскрыть проблемы, о которых мы читали в публикациях в журнале Ir, о которых мы знаем, а фактически оправдать олигархов, участников разговоров в Rīdzene. Подготовлен документ, в котором больше, чем 100 страниц, но... форма есть, забыли содержание. В целом, цель — не дать четкие ответы, а расплыться в ответах, говорить общими фразами и фактически признать, что все в порядке», — посетовал политик.

Депутат Юдин был одним из инициаторов отстранения Ингуны Судрабы с поста руководителя комиссии. Сегодня этот вопрос рассматривался Сеймом.

«Вторая статья Закона о парламентской следственной комиссии говорит о том, то в комисии работают депутаты, которые представляют фракции.

Нету больше фракции, в которой работала Судраба. Раз она не представляет фракцию, она не может быть членом комисии»,

— указал Юдин.

Во время дебатов с трибуны Сейма в адрес Ингуны Судрабы звучали и другие упреки. Лолита Чигане заявила следующее:

«Коллеги! Уже тогда, когда была создана комиссия и госпожа Судраба претендовала на работу в этой комиссии, а затем – на руководство ею, многие из нас говорили о том, что Ингуна Судраба находится в конфликте интересов. Мы знаем и читали, что в «разговорах олигархов» госпожа Судраба упомянута как согласованный в Москве кандидат на пост премьер-министра Латвийской Республики. Однако, мы позволили госпоже Судрабе работать в этой комиссии и руководить ею».

При голосовании за отставку случилась маленькая сенсация. За снятие голосовали «Единство» и Нацобъединение, против было «Согласие», и

вдруг, неожиданно, воздержались депутаты от Союза зеленых и крестьян. Это позволило Ингуне Судрабе сохранить пост.

«Она работала здесь, и нужно закончить конкретный этап этой работы. Это доклад, который будет утвержден, и о котором Судраба будет отчитываться», — пояснил председатель парламентской фракции СЗК Аугуст Бригманис.

Член парламентской комиссии, депутат Игорь Пименов пояснил, что отдельные депутаты Сейма пытались «торпедировать» работу всей комиссии. Случись отставка Судрабы сегодня – работа всей комиссии осталась бы вообще без результата.

«Эта работа была сделана. Если кто-то придет и скажет, что все это неправильно, потому что Судраба не имеет права здесь работать, — это один из поводов торпедировать работу, которая по тем или иным политическим соображениям кому-то невыгодна. Это политическая интрига. Давать кислород таким намерениям, я считаю, немудро», — заключил Пименов.

Главу комиссии отстояли, а итоговое заключение о работе комиссии по расследованию дела олигархов будет представлено в Сейме 2 февраля.