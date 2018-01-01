Система э-здоровье: во многих странах хакеры ее взламывают и требуют выкуп

«Системы электронного здравоохранения (СЭЗ) во всех странах - лакомый кусок для киберпреступников. Было достаточно много подобных случаев и в крупных клиниках США, и в Великобритании, и в Испании. Все эти случаи объединяет одно: хакерам удается на некоторое время парализовать систему, например, большой клиники (включая неотложку), требуя выкуп», - рассказал в передаче Preses klubs на телеканале RigaTV 24 руководитель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис.

По его словам, клиники выкуп, как правило, платят, потому что в приоритете всегда пациенты - оставлять их без срочной помощи нельзя. «Потом, конечно, можно попытаться выследить преступников. Но на момент кибератаки приходится считаться с неизбежными и большими потерям», - сказал он.

Он считает, что необходимо разрабатывать альтернативные системы, которые работают и в случае атаки. Такая система необходима и в Латвии, потому что недавняя хакерская атака доказала, что СЭЗ крайне уязвима.

Керис также уверен, что ситуация не воспринимается достаточно серьезно. «Утверждения наших чиновников о том, что система электронного здравоохранения надежна - это наивный и инфантильный оптимизм», - сказал лидер профосюза.