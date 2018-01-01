Соль на улицах города: действительно ли реагенты портят обувь и автомобили?

Нет в латвийской зиме постоянства. Циклоны сменяют антициклоны, принося то метель с ветром, то морозы, то оттепель. В результате коммунальные службы борются то с лужами, то с гололедом, то с обильным снегом, обрабатывая улицы различными реагентами. Но чем именно? И насколько это вредно для машин, обуви и гуляющих в зимнюю пору домашних животных?

ДВОРЫ И ТРОТУАРЫ: «ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ» И ПЕСОК

Основные материалы, которыми обрабатываются тротуары и дороги в рижских дворах – соль и песок. Соль используется для таяния льда, а песок – против скольжения. «Есть обязывающие правила Рижской думы nr.146 (Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi), в которых указано, что тротуары, подъездные дороги и пешеходные дорожки должны быть очищены до «основания» – асфальта или бетона.

«Свежевыпавший снег можно легко убрать метлой или лопатой без использования реагентов. Но дворники не работают круглосуточно. Если снег выпал поздно вечером, а ночью еще приморозило, то утром без соли и песка уже не обойтись. Поэтому сначала дворник везде, где это возможно, работает ледорубом, но так, чтобы не повредить дорожное покрытие, затем использует реагенты. Под воздействием реагентов снег рыхлится и тает, и его очень легко убрать с тротуаров, входных лестниц и пешеходных дорожек лопатой. А нужно это сделать по нормативам до 8:00 утра», – рассказывает руководитель Отдела управления Rīgas namu pārvaldnieks Денис Соколов.

Три распространенных вопроса от жителей:

1.Не вредны ли реагенты для домашних животных?

Нет, не вредны. В состав смеси входят обычная поваренная соль, немного хлорки и другие натуральные микроэлементы. Как-то отравиться, например, лизнув смесь, невозможно. Единственный неприятный эффект – смесь может пощипывать лапки животных. Поэтому ветврачи советуют после прогулки мыть кошке или собаке лапы (а если собачка маленькая, то и живот).

2.Можно ли вообще не использовать соль или сыпать ее меньше?

По нормативам на один квадратный метр можно сыпать 50-70 граммов соли. Главный минус – соль разбрасывается вручную, поэтому где-то ее может быть больше, а где-то – меньше. Но если шугу (так называют снег, посыпанный солью) убрать, а не оставить грязное месиво и лужу на весь день, то проблем не возникает.

Многие дворники вообще стараются избегать использования соли, чтобы не создавать себе лишнюю работу на лестничных клетках. Избавиться от песка и соли в подъезде поможет прорезиненный с ворсом коврик у входных дверей в подъезд или квартиру.

Песок – самый экологичный материал, но его трудно убрать и из рельефной подошвы обуви, и из подъезда. К тому же он используется только при гололеде.

Совсем избежать использования соли нельзя и потому, что ею посыпаются основные дороги и магистрали, причем в большем количестве.

3. Портит ли соль обувь?

Портит, если за обувью не ухаживать. Солевые разводы чаще остаются на замшевой обуви. Кожаные, лаковые или ботинки из текстиля достаточно, вернувшись домой, протереть сначала влажной, а затем сухой тряпочкой. И так до тех пор, пока разводы не исчезнут. Потом просушить (только не на батарее!). И обувь снова будет выглядеть как новая. Для подстраховки можно купить в обувных магазинах специальные водоотталкивающие и чистящие средства. Но, если обувь изначально не протереть, эффекта от средств не будет.

Еще один проверенный метод: на две части воды берем одну часть столового уксуса и протираем этой жидкостью обувь. Затем, когда обувь просохнет, наносим влагозащитный крем.

Важно знать: иногда на состояние обуви влияет вовсе не соль, а влажность или морозы.

УЛИЦЫ И МАГИСТРАЛИ: ЕСТЬ ЛИ ХЛОРКА?

На рижских магистралях и дорогах высокой интенсивности (1-я и 2-я категория) в зимнее время используется технология уборки с применением влажной соли. На улицах с низкой интенсивностью движения (3-я категория) используют соль и песок. Обычно используется раствор хлористого натрия (NaCl), другими словами обычная поваренная (точнее техническая) соль. Минерал особенно эффективен при небольшом морозе. Когда столбик термометра опускается ниже -10 градусов, свойства соли ослабевают, рассказала представитель Департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

При низких температурах во время обработки мостов к соли добавляют хлористый кальций CaCl2, который существенно дороже, но очень хорошо абсорбирует влагу, обладает высокой антигололедной эффективностью и низкой коррозийной активностью. В отличие от соли он также работает при температурах до -20 градусов Цельсия. Но в большой концертрации вредит животным и растениям. Хотя в малых дозах в бытовых условиях CaCl2 применяют для приготовления творога.

Финские метеорологи утверждают, что дороги становятся менее скользкими при очень низких температурах. Уже при температуре ниже -15 градусов Цельсия обычно дорожное покрытие становится сухим и в дополнительной обработке не нуждается.

По заказу Департамента сообщения Рижской думы РТУ провело исследование, как реагенты влияют на городскую среду. Так вот, было констатировано, что Рига использует самые универсальные и наиболее часто используемые противообледенительные реагенты. Впервые солью начали обрабатывать дороги в 1950-м году в США, и сейчас это реагент N 1 во всем мире.

Плюсы соли:

хорошо работает при больших перепадах температур, какие мы наблюдаем в Латвии;

значительно более низкие затраты при использовании;

экологический фактор: соль – натуральное природное вещество, поэтому никак глобально на среду не влияет;

технологичность – возможность применять в сухом и влажном виде, простота в обращении, хранении, применении.

Три распространенных вопроса от жителей:

1.Почему нельзя использовать другие материалы, например, каменную крошку?

Важно понять: абсолютно безвредных антигололедных материалов нет. У каждого есть свои побочные эффекты и влияние на среду. Но соль используют в большинстве европейских стран, в том числе в Северной Америке, Северных странах, Японии, Германии и т.д. К тому же соль – материал проверенный временем, а его действие предсказуемо.

Гранитную крошку в Риге нельзя использовать, потому что она забивает канализации и ливневки. Иначе сначала придется перестроить систему канализации, а это обойдется в несколько миллионов евро, и только потом использовать крошку. К тому же крошка неэффективна при нашей погоде: она борется с гололедом, но бесполезна при снеге. Срок действия абразивных материалов в 10 раз короче, чем у соли, что увеличивает издержки на использование снегоуборочных машин – их придется задействовать чаще.

2. Не влияет ли соль и хлор на окружающую среду и на здоровье?

Влияет. Хлорка и соль впитываются в грунт. Но обычно высокая концентрация наблюдается только зимой и весной. В остальные времена года микроэлементы вымываются с осадками и грунтовыми водами.

Соль никак не влияет на качество воздуха, а посему никакого пагубного влияния на распространение аллергических и респираторных заболеваний не оказывает. Используемый хлористый кальций – вовсе не та «хлорка», которой мы все опасаемся. CaCl2 – это кальциевая соль соляной кислоты, зарегистрированная в качестве пищевой добавки E509. Считается безвредной. Ее используют не только в очистке улиц, но и добавляют в сыры и молоко, для смягчения говядин и баранины, консервирования овощей и фруктов, как медицинский препарат.

Обычно после очистки дорог от снега, остатки соли в жидком виде попадают в коллекторы канализации, а затем вместе со сточными водами в Даугаву. Очистку воды от хлоридов не производят, поскольку уровень их содержания приемлем.

Соль и хлорка плохо влияет на растения, замедляя их рост, одновременно у деревьев падает иммунитет, чтобы бороться с паразитами и болезнями. Но в любом случае, у городских деревьев жизнь короче и в силу других факторов. Поэтому деревья сажаются обычно подальше от проезжих частей, в прикорневой системе устанавливается дренаж, а по весне кора деревьев, по возможности, очищается от остатков соли.

Толерантны к соли дубы, березы и акации.

3. Портят ли антигололёдные реагенты автомобиль?

Если снег, смешанный с реагентом убран с дорог в течение 4-х часов, то опасности для автомобиля нет. Если коктейль из грязи, хлорки и соли остается на дорогах дольше – могут пострадать кузов и резина. В Риге снегоуборочные машины работают по принципу: раскидал соль и, как только реагент «схватился», тут же убрал образовавшуюся шугу. Такие работы проводятся в основном в ночное время, когда машин почти нет, чтобы подготовить дорогу к новому дню. А если падает свежий снег – в круглосуточном режиме, но без применения реагентов.

Проблему с ржавчиной, как утверждают автослесари, способна решить антикоррозийная обработка авто раз в два года. Если машина старая, необходимо провести «проливку» антикоррозийной жидкостью всех полостей. Тщательнее всего нужно чистить подкрылки и арки. Также в зимнее время нужно чаще мыть машину и проходить поверхность полиролью, чтобы остатки химии не скапливались на корпусе.