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Свидетели тысячи судеб: как сегодня выглядят рижские кинотеатры прошлого

Русский TVNET
Фото: Скриншот видео

История рижских кинотеатров насчитывает около 200 названий, которые многие из них меняли на протяжении истории. Так, например, кинотеатр «Звайгзне» в Чиекуркалнсе успел побывать «Акрополем», «Глорией», «Гамби», «Стахановцем», а один из самых известных кинотеатров «А.Т.» в Старом городе носил названия «Хроника», «Пионерис» и «Комъяуниетис». В рамках рубрики «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о некоторых столичных кинотеатрах из прошлого (и показывает - как их здания выглядят сегодня), зрительные залы которых видели не только огромное колличество кинокартин, но и стали свидетелями судеб тысячи рижан.

1

«A.T.»
2

«Пиониерис»
3

«Саркана аусма»
4

«Лиесма»
5

«Ударник»
6

«Дайна»
7

«Космос»
8

«Гранд–Кино»
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