Свидетели тысячи судеб: как сегодня выглядят рижские кинотеатры прошлого

История рижских кинотеатров насчитывает около 200 названий, которые многие из них меняли на протяжении истории. Так, например, кинотеатр «Звайгзне» в Чиекуркалнсе успел побывать «Акрополем», «Глорией», «Гамби», «Стахановцем», а один из самых известных кинотеатров «А.Т.» в Старом городе носил названия «Хроника», «Пионерис» и «Комъяуниетис». В рамках рубрики «Другая Рига» Русский TVNET рассказывает о некоторых столичных кинотеатрах из прошлого (и показывает - как их здания выглядят сегодня), зрительные залы которых видели не только огромное колличество кинокартин, но и стали свидетелями судеб тысячи рижан.