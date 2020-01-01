Юнкер пообещал, что финансирование Rail Baltic продолжится и после 2020 года

Председатель еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что финансирование железнодорожного проекта Rail Baltic на средства ЕС продолжится и после 2020 года, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью Politico.

Кальюлайд сказала в интервью Politico, что работа над железнодорожным проектом стоимостью 5,8 млрд евро должна продолжаться несмотря на связанную с бюджетом ЕС и вызванную Брекзитом неопределенность.

«Мы готовы обсуждать и анализировать, что делать с бюджетом ЕС в будущем, но мы не можем допустить, чтобы проект, который в период 2018-2019 выйдет на этап строительства, задерживался из-за связанных с Брекзитом сомнений», - сказала Кальюлайд.