Сотрудники Пожарно-спасательной службы (ГПСС) и медики за прошедшие сутки помогли нескольким людям, которые попали в неприятности на льду, однако одного человека спасти не удалось, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, в пятницу ГПСС получила вызов на улицу Кугю в Риге, где согласно полученной информации человек упал в воду. Спасатели нашли человека подо льдом и передали медикам, которые констатировали смерть мужчины.

Кроме того, помощь спасателей потребовалась на ул. Кенгарага в Риге, где в Даугаве у Южного моста под лед провалился человек. С помощью спасательной доски пострадавшего доставили на берег и передали медикам.

Подобное ЧП произошло и на аллее Видземес в Риге, где на озере Юглас у берега под лед провалился человек. Его также спасли с помощью доски и передали врачам.

В свою очень в Салской волости на льду находились два человека, которые своими силами не могли добраться до берега. Как и в других случаях, им помогли с помощью спасательной доски.

Был получен и вызов в Адажи, где на льду речки Вейупе находились двое детей. Они выбрались на берег еще до прибытия Пожарно-спасательной службы.

Агентство ЛЕТА отмечает, что помощь медиков требовалась не только людям, гулявшим по льду. Так, помощь была оказана трем любителям зимнего спорта, которые упали или столкнулись с другими людьми на снежных горках. Все они - подростки в возрасте от 16 до 18 лет из Видземе и Рижского региона. Главным образом, они получили травмы ног и головы.

Кроме того, вчера в больницы были доставлены шесть человек с переохлаждением. В медучреждение поступил и один человек с обморожениями.

В свою очень при падениях на скользких улицах травмы получили и попали в больницу два человека.

Всего за прошедшие сутки ГПСС получила 50 вызовов, 20 из которых были связаны с пожарами, 26 - со спасательными работами, а четыре вызова оказались ложными.