В воскресенье немного похолодает

В воскресенье в Латвии немного снизятся облачность и температура воздуха, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается частично облачная погода, местами пройдет кратковременный снег. Местами, где облака рассеются, в темное время суток образуются туман и изморозь.

Ночью температура воздуха опустится до -3..-8 градусов, под ясным небом возможен мороз до -12 градусов. Днем воздух прогреется до -5..0 градусов.

Сохранятся слабый ветер и безветрие.

В Риге в воскресенье возможен кратковременный снег, температура воздуха будет на пару градусов ниже нуля.