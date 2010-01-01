Система э-здоровья: 10,2 млн евро распределено между восемью разработчиками

Общая сумма, выделенная на проекты по разработке системы электронного здравоохранения (СЭЗ), софинансируемые из Европейского фонда регионального развития, составляет 10,2 млн евро.

Это финансирование было распределено между восемью разработчиками СЭЗ, сообщила агентству ЛЕTA представитель Национальной службы здравоохранения Агнесе Ясеновича.

Внедрение СЭЗ проводилось в рамках четырех проектов.

Разработчикам СЭЗ было выделено: ООО «Lattelecom Technology» - 2,9 млн евро; AО «Datorzinibu centrs» и ООО «ABC Software» - 3,5 млн евро; ООО «In-volv», ООО «Tieto Latvia» и ООО «ABC software» - 576 тыс. евро: ООО «Lattelecom» и АО «Exigen services Latvia» - 3,2 млн евро.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года использование СЭЗ в Латвии является обязательным.