8 быстрых кредитов, 28 сообщений, двое суток

В игровом космосе времени не существует - нет часов, не видно дневного света. Ты окружен дымчатой нереальностью, которой нет в удручающих буднях, никто не критикует, ничего не требует и не выгоняет. Мерцает свет, характерный шум - удовольствие и безумие. Ты не можешь прекратить!

Заявления с просьбой не впускать их в игорные залы Инспекции лотерей и азартных игр в течение прошлого года написали более тысячи человек. Рост просьб о помощи характеризует объем проблемы. В Латвии работают 308 залов азартных игр и 7 казино. Число игроманов растет! Однако планов, как помочь жертвам этой хронической и прогрессирующей болезни, у государства нет.

Зависимость процесса - так называют зависимости от азартных игр и современных технологий, которые принято называть и «скрытой болезнью», которую нельзя установить с помощью клинических или химическо-токсикологических анализов, однако процесс ее развития и биохимические процессы в центральной нервной системе проходят как и при зависимости от веществ.

Это первоочередная, хроническая и прогрессирующая болезнь - неизлечимая, но поддающаяся лечению.

После того, как социальные сети переполошила новость о маленьком мальчике, который более часа в темноте мерз у дверей игорного зала, в который отец зашел «только на пять минут», актуализировались вопросы о болезни зависимости от азартных игр.

Зависимые от алкоголя, психотропных веществ и наркотиков, оставшиеся без работы, могут бесплатно пройти миннесотскую 12-шаговую программы и терапию эмоционального стресса, но спасение зависимых от процесса - в их собственных руках. Действительно, зависимость от азартных игр смертельна, так как именно среди зависимых от процесса статистика самоубийств самая высокая.

Есть специалисты, считающие, что лечение зависимых от азартных игр может быть сложнее и иметь более низкую эффективность, чем, к примеру, лечение алкоголиков. Пьющий на следующее утро после «красивого вечера» просыпается в канаве в своей рвоте, тогда как похмелье игромана окружающий мир замечает не сразу. Он врет, одалживает деньги, крадет, закладывает, скрывает свои действия. Деградация личности не столь стремительная, однако с глубокими корнями.

Однако чаще всего люди страдают одновременно от нескольких зависимостей - от алкоголя и азартных игр. Тех, у кого только одна - от азартных игр, очень мало, говорит руководитель 12-шаговой миннесотской программы клиники «Akrona 12» Марис Кирсонс.

Заложить бутылку

Когда 37-летний Агрис повернул дверную ручку и открыл двери игорного зала, его ослепил яркий свет. Агрис сделал шаг наружу и вдохнул свежий воздух. Он не был пьян - ноги не слушались, руки дрожали от возбуждения, глаза слезились. Он знал, что может просидеть у автоматов пять, восемь, даже двенадцать часов, но то, что двое суток - он не знал. Жизнь Агриса состоит из пяти быстрых кредитов в разных компаниях и 28 неотвеченных звонков от подруги и мамы. «Я обзвонила больницы и морги», - позднее, плача, скажет его мама. Андрис лишь опустит голову, ему все равно. Пока есть работа в строительстве, где можно «некисло» заработать, и дом - уже без телевизора.

Он заложен, как и серебряные столовые принадлежности - свадебный подарок.

Он уже давно развелся, встречаться с восьмилетней дочерью ему запретили. Запретили после того, как он не пришел за ребенком в детский сад и не брал трубку, после того, как полгода не платил за квартиру и украл деньги с кредиткой карты жены.

До момента, когда Агрис согласится на 12-шаговую миннесотскую программу и присоединится к анонимным игроманам, пройдет еще полтора года. По правде говоря, в миннесотской программе он будет уже в третий раз. Он продаст старый холодильник и попробует продать любимую белую бутылку мамы.

Он, некогда высокорослый спортивный мужчина, весит 63 килограмма, за плечами - попытка повеситься и отравиться медикаментами.

Три года Агрис «чист» - он не играет, не употребляет алкоголь, вернулся к спорту, рассчитывается с долгами, работает, посещает собрания анонимных игроманов, но знает, что расслабляться нельзя ни на секунду. Он чувствует: есть! Сейчас получится! Жизнь снова крута! Он с ужасом вспоминает те сумасшедшие моменты, когда «полностью спятил». Нет, туда возвращаться Агрис не хочет ни за что.

Стабильно, без риска

«Я не знаю, какая сила и почему меня туда тащила, вынуждала идти еще и еще». Так, держа в руках заявление, сотрудникам Инспекции лотерей и азартных игр рассказывают зависимые. Иногда их приводят близкие - изможденные жены и мамы, иногда братья по беде приходят вдвоем. Несмотря на то, что законного основания не впускать кого-то в игорный зал, конечно, нет, сотрудники инспекции, не зная, что делать с несчастными, придумали хороший способ - принимают заявление, выслушивают, разговаривают и дают список специалистов, которые могут помочь. «Если человек к нам обращается, мы заявление пересылаем соответствующему месту азартных игр. В сельских районах, где люди знают друг друга, отдельные залы выполняют просьбу и не впускают человека внутрь», - рассказывает заместитель начальника инспекции Эвинс Приеде.

В последние годы новые лицензии на открытие залов азартных игр выдаются редко, так как рынок перенасыщен, говорит Приеде. Перед тем, как думать об открытии нового игорного зала, нужно получить разрешение думы, а самоуправления расширению этого бизнеса не благоволят.

Рижская дума уже восемь лет не разрешает открыть ни один за,л а в течение пяти лет планируется закрыть 42 таких зала, постепенно очистив от них исторический центр Риги. Бизнес азартных игр стабилен - все залы в Риге работают уже многие годы, и в отличие от пекарен, магазинчиков модных товаров и мелких торговцев, становиться банкротами не собираются. Образ Риги продолжают портить игорные залы, а у самоуправления нет способов, как от них избавиться. К примеру, здание «Fēnikss» на Центральной площади, принадлежащее частному лицу.

Как можно не поверить?

«На пять минут?... Хорошо, что ребенок мерз у дверей, а не на органы его продали» - в телефонной трубке горько иронизирует представитель анонимного содружества игроманов. Содружество работает в трех местах в Риге, Кулдиге и Лиепае. «Многие боятся признаться, что у них проблемы, боятся прекратить играть, так как это для них единственный способ уйти от реальности». На сайте содружества сказано: тебе не нужно знать, зачем ты играешь. Это не неприятность, а болезнь. Характерная особенность игромана - нежелание признать реальность.

«Тех, кто только играет, процентуально мало. Обычно последовательность такова: я выпил и пошел играть,» - говорит терапевт по зависимостям Марис Кирсонс, подтверждая, что зависимых от процесса становится все больше, и это стало серьезной проблемой всего общества. Как вообще можно поверить идиотской мысли о выигрыше? Чаще всего это происходит тогда, когда выпьют: эх, сегодня все будет иначе, сегодня выиграю! «Тогда это проявляется как физическая, психическая и ментальная болезнь». В Америке и Канаде считают: если человек много раз делает одно и то же, надеясь на другой результат, - это один из признаков невменяемости.

Когда человек играет, он не способен концентрироваться, так как находится в возбужденном состоянии. Он не может ответить на электронные письма, почитать книгу, он часами планирует и разрабатывает схему, как одолжить денег.

Чаще всего игромания открывается во время 12-шаговой миннесотской программы при лечении алкогольной зависимости. Все чаще зависимость процесса присоединяется к современному комплекту мультизависимостей. «Те, кто родился в 1950 годах и первой половине 1960 годов, говорят, что в их молодости таких игровых аппаратов в казино не было». «Если бы были, мы бы доигрались до зеленых чертиков», - говорят они.

Мужчина около 40 лет, принадлежит к среднему классу, работает, есть семья, двое детей, живет в неотремонтированной двухкомнатной квартире блочного дома, есть несколько быстрых кредитов.

Примерно так выглядит среднестатистический игроман Латвии. Конечно, в начальной стадии.

Однако в последние годы портрет зависимого от азартных игр молодеет. Кирсонс говорит, что в смертельную зависимость попадают все более молодые люди, и это страшно. «Те, кто социально обеспечен, с мужской бравурностью сразу играют на большие суммы. Более молодые - сколько заработают, столько проиграют». Женщины игровой зависимости поддаются реже. Однако эта зависимость может появиться у любого, вне зависимости от социального статуса, уровня образования, количества цифр на банковском счете, национальности, цвета кожи, религиозной принадлежности и сексуальной ориентации. Кирсонс рассказывает, что в Канаде от игромании страдает довольно много женщин пенсионного возраста.

Умирать медленно и ужасно

По его мнению, в том, что места азартных игр открыты круглосуточно, есть политическая ответственность.

«Тогда, когда решили, что всю ночь нельзя торговать алкоголем, лоббисты кричали, что подрывается основа государства, если человек в три ночи не может купить каких-то три бутылки водки. Я сказал, что в стране, в которой люди себя убивают, нет смысла», - говорит Кирсонс, напоминая, что в отличие от центра Нью-Йорка и Парижа Рига полна игорных залов. В свою очередь комбинация ломбард плюс игорный зал - символична.

Он считает, что промысел игорных игр тесно связан растущим бизнесом быстрых кредитов и, возможно, их лоббирование - причина нехватки политической воли ограничить азартную индустрию.

Родившийся в Канаде Кирсонс говорит: "Когда в провинции Онтарио открыли казино, люди туда поехали из Торонто. Через год Минздрав констатировал, что в регионе Онтарио все больше людей из-за зависимостей попадает в реабилитационные учреждения.

Тогда власти провинции Онтарио подсчитали, сколько денег потеряло общество от деятельности казино и выставило представителям азартной индустрии счет.

Когда предложил ввести нечто подобное и у нас, мне ответили, что бизнесмены азартных игр платят налоги. Однако они не покрывают все потери, нанесенные обществу! Зарабатывают на ментально больных людях, которые медленно и ужасно умирают".

Кирсонс считает, что зависимость от азартных игр - самая ужасная из всех в том плане, что среди игроманов процентуально больше всего самоубийц. «На людей внезапно находит просветление: я все потерял и заложил, вернуть не смогу».

И все-таки: пока близкие больных опекают, ищут знахарей, жалеют, отдают их долги - все напрасно, результата не будет. Если человек сам не обращается за помощью, значит еще недостаточно плохо - не все проиграно и пропито.

Болезнь зависимости неизлечима, так как «записана» в мозгах. «Болезнь можно только остновить», - говорит Кирсонс.

«Бред это - «Никогда не сыграю!» Ты только сегодня и сейчас не бросил первый евро в машину. И тебе придется выбрать свободу!»

Позитивное в этом рассказе то, что на собрания зависимых от азартных игр приходит все больше людей, которые хотят открыто говорить и делиться своими проблемами. Вместе с движением анонимных алкоголиков в Латвии возникли и пункты поддержки анонимных игроманов. Нередко человек приходит на собрание анонимных алкоголиков и встречает единомышленников - людей, которые брали кредиты и проигрывали их в аппараты. Как примету здоровья общества Кирсонс упомянул факт, что мимо мальчика, которые стоял у дверей игорного зала, людей не прошли равнодушно. Однако этот случай поднимает вопрос: что я (а не дума или правительство) могу сделать, чтобы что-то изменилось?

На вопрос, какие есть возможности и что делается во благо зависимых от процесса, Министерство благосостояния отвечает, что в сотрудничестве с фондом Детской больнице сейчас проходит исследование ситуации о том, какие услуги необходимы зависимым от процесса людям, чтобы достичь максимального эффекта. После этого еще нужно разработать поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предстоит принять Сейму.

TVNET продолжает публикацию серии статей о зависимостях от азартных игр, к которым относятся и лотереи, а также о зависимостях от новых технологий - проблематичных увлечениях телевизором, видеоиграми, компьютером, интернетом, чатом, мобильным телефоном.