Руководитель центра социального ухода «Рига» Паудере получила выговор

Закончено и второе дисциплинарное дело против руководителя центра социального ухода «Рига» Инесе Паудере, и ей, как и по первому делу, вынесен выговор, сообщил агентству ЛЕТА представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

Дело связано с проверками в нескольких филиалах центра, где констатированы проблемы в уходе за детьми.

Зариньш сообщил, что первое дело, возбужденное о нарушениях в филиале «Рига», Паудере обжаловала в суде.

Дело о нарушениях в филиале «Baldone», возбужденное против его руководителя Элвиры Киселе, которая назначена сейчас и. о. диркетора центра «Рига», прекращено. Киселе была переведена из филиала «Teika» в филиал «Baldone» недавно, и дело против нее было начато, чтобы обеспечить равное отношение ко всем руководителям.

От должности распоряжением министра благосостояния отстранена руководитель филиала «Рига» Мария Зининя.

В филиалах допускалось физическое и эмоциональное насилие по отношению к детям.