Здание, в котором расположено Министерство экономики, признано деградирующим

Комиссия Рижской думы по деградирующим зданиям признала таковым здание на ул. Бривибас, 55, в котором находится Министерство экономики. К зданию будет применена повышенная налоговая ставка - 3%, рассказал руководитель комиссии Олег Буров.

Зданием управляет ГАО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ). Представители ВНИ сообщили, что здание планируется покрыть защитной сеткой, чтобы части фасада не падали на людей.

Представители ВНИ утверждали, что здание приведено в порядок и обследовано, но результатов обследования не предъявили, а также не объяснили, почему в таком случае его планируется обтянуть сеткой, а не вкладывать средства в восстановление фасада.

По словам Бурова, ВНИ бездействует не впервые - несколько лет назад похожая ситуация сложилась со зданием «Арсенала», к которому также была применена повышенная ставка налога.

Всего комиссия Рижской думы по деградирующим зданиям рассмотрела техническое состояние восьми зданий, в том числе трех зданий вузов.