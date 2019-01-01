У коалиции нет возражений против перевода образования на латышский язык

В правящей коалиции нет возражений против постепенного перевода образования на латышский язык в общеобразовательных школах, рассказал пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс.

Правительство во вторник рассмотрит подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к закону об образовании.

В законопроекте говорится, что перевод образования на государственный язык на этапе среднего образования будет способствовать успешному переходу к новому содержанию образования, позволит качественно реализовать новый подход к учебному процессу, а также позволит сохранять языки и культуры национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Латвии.

Реформа начнется с 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.