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Улицы Риги чистит от снега вся доступная техника

LETA
Фото: AFP/Scanpix

В очистке улиц и мостов Риги от снега и обработке их противоскользящими материалами участвует вся доступная техника, рассказала агентству ЛЕТА представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола.

В работах задействованы 34 единицы техники.

Согласно прогнозам синоптиков, в Риге вечером продолжится интенсивный снегопад, глубина снежного покрова вырастет на 6-8 см.

Ахуна-Озола сказала, что транспорт из-за снега передвигается медленнее. Полноценную расчистку улиц можно будет начать только после того, как закончится интенсивный снегопад.

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