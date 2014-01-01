Выставку в бывшем здании КГБ закроют в сентябре

Выставка «Обойди Угловой дом», размещенная в бывшем здании КГБ ЛССР на ул. Стабу, будет закрыта для посетителей 30 сентября, сообщается в твиттере.

Управляющее зданием ГАО «Валстс некустамие ипашуми» (ВНИ) начнет ремонт. Дата открытия обновленной экспозиции неизвестна.

ВНИ, принимая решение о судьбе здания КГБ, решило поделить его на две части. В одной из них будут сохранены исторические свидетельства и память репрессированных, а остальной части здания планируется вернуть активную жизнь.

Здание КГБ, которое в начале 20-го века строилось как арендный дом с магазинами, является памятником архитектуры местного значения. Затраты на реконструкцию внутренних помещений здания составят предположительно 8,7 млн евро.

Угловой дом был открыт для публики в мае 2014 года, и в нем проходил один из крупнейших проектов программы Риги - культурной столицы Европы.