Восстановлена работа порталов госуслуг

К настоящему моменту восстановлена работа государственных порталов электронных услуг, которые какое-то время были недоступны, сообщили в Государственном агентстве регионального развития.

Утром агентство сообщило в твиттере, что нарушена работа порталов «latvija.lv», «eis.gov.lv», «Geolatvija.lv» и «Tapis.gov.lv».

По наблюдениям ЛЕТА, в системе электронного декларирования Службы государственных доходов нельзя было авторизироваться через «latvija.lv», также жители не имели возможности подключиться к системе электронного здравоохранения Службы госдоходов.