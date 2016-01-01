Европа официально оказалась во власти гриппа

Вслед за Австралией в Европе объявлена эпидемия. Причем, если в 2016 году жертвами гриппа преимущественно были пожилые люди старше 75 лет, то в 2018 году это уже лица 15–64 лет в целом без особых проблем со здоровьем, передает «Ремедиум». Европейские медики делают ставку на вакцину (ожидается профилактическая эффективность в 60-70%). А вот австралийское министерство здравоохранения оценивает эффективность проведенной вакцинации всего в 10%.

Сергей Рязанцев, д.м.н., профессор, замдиректора ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России констатирует: «Доминирующим штаммом в Европе является вирус A (H1N1), у этого есть свои плюсы и минусы. Плюс в том, что он уже был в России в 2009 году, и именно он учтен в используемой в 2017 году вакцине. Минус - у штамма высокая вирулентность и контагиозность, что означает быстрое распространение и довольно тяжелое течение болезни. Но прививаться сейчас - в преддверии всплеска заболеваемости - эпидемиологи не рекомендуют».



Помимо упомянутого штамма, потенциальную угрозу представляет и штамм A (H3N2), сейчас циркулирующий в США и Австралии. Между тем, в Южной Корее зафиксирован штамм птичьего гриппа А (H5N6), что ставит под удар посетителей Олимпиады.



Кстати, как передает «Свободная пресса», недавно ученые нашли основу для универсальной вакцины против гриппа. Известно: проводились эксперименты над грызунами и хорьками. И в ходе работы был выявлен штамм, при заражении которым организм начинал вырабатывать интерферон. Он спасал организм при повторном заражении разными подтипами вируса. Интерферон подавляет репродукцию любых вирусов.