Сейм запросит у Минэкономики заключение по поправкам об ограничении курения

Комиссия Сейма по социальным делам и труду решила запросить у Министерства экономики заключение по предложенным поправкам к закону об обороте табачных изделий, согласно которым сигареты и табачные изделия в магазинах должны быть размещены так, чтобы покупатели их не видели.

Эти поправки поддерживают большинство членов комиссии, Министерство здравоохранения и Латвийское общество врачей.

Курение наносит очень большой ущерб экономике, на лечение вызванных курением болезней ежегодно тратится 29 млн евро, подчеркивает Минздрав.

Против поправок возражает Министерство финансов, отмечая, что они будут способствовать контрабанде сигарет и нанесут бюджету ущерб в размере 17 млн евро в виде недополученного акцизного налога.

Латвийская конфедерация работодателей одобряет ограничение курения, но считает, что из-за этих поправок количество мест торговли легальными сигаретами сократится, удельный вес контрабандных сигарет увеличится, и бюджету будет причинен ущерб.