В Латгале можно будет бесплатно освоить латышский язык

Сегодня ООО «Учебно-консультативный центр ABC» начинает в Латгале курс обучения, во время которого можно будет бесплатно освоить или улучшить владение латышским языком на всех уровнях, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Ина Дексне.

До начала обучения претенденты пройдут тестирование с целью определить уровень знания языка. Продолжительность программы - 100 академических часов.

В учебные группы принимаются все желающие, не посещавшие другие курсы латышского языка такого же уровня, финансируемые Госагентством занятости, Агентством латышского языка, Управлением по делам гражданства и миграции, Фондом общественной интеграции, Министерством культуры или другими структурами.

По окончании курса курсантам будет оплачен экзамен на проверку владения госязыком в Государственном центре содержания образования.

Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда общественной интеграции.

«Учебно-консультативный центр ABC» - аккредитованное учебное заведение, уже более 10 лет оказывающее услуги обучения взрослых на всей территории Латвии.