Уровень воды на Даугаве немного понизился, но оранжевое предупреждение остается

За последние сутки уровень воды на Даугаве возле Екабпилса упал до 6,32 метра, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая высокая отметка, 6,66 метра, была достигнута в Екабпилсе утром в понедельник. Ледовые массы на участке от Екабпилса до Плявиняс неподвижны, продолжается скопление шуги на участке между Екабпилсом и Ливаны.

В Даугавпилсском и Краславском краях уровень воды на Даугаве остается низким и неизменным. Возле Зелькского моста за последние сутки уровень воды упал на 45 см ниже опасной отметки.

По прогнозам гидрологов, ситуация изменится во второй половине недели с приходом оттепели и осадков. Скопление льда может двинуться, и на участке между Екабпилсом и Плявиняс вода превысит опасную отметку. Оранжевое предупреждение по этой причине остается в силе.