Уровень воды к концу января в реках может повыситься на 2 метра

Из-за оттепели и осадков в ближайшие дни уровень воды в латвийских реках местами может повыситься на 2 метра, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В реках Курземе вода может подняться на 1-2 метра, а в реках Земгале - более чем на полметра. На Лиелупе местами возможны ледовые заторы и затопление пойм.

В реках бассейна Гауи подъем уровня воды может составить 0,4-1,8 метра.

В Латгале температура воздуха будет ниже, в связи с чем повышение уровня воды будет меньше, чем в целом по стране.

В бассейне Даугавы также ожидается подъем уровня воды и разрушение льда, особенно на реках Большая и Малая Югла и Огре.

На Даугаве в случае подвижек льда существует высокий риск подъема воды до опасного уровня на участке Ливаны-Плявиняс.

По прогнозам синоптиков, стремительное повышение уровня воды в реках на западе и в центральной части страны начнется 25-26 января, на востоке - днем позже. Самый высокий уровень воды ожидается в последние дни января и начале февраля.