Уровень воды в Даугаве возле Екабпилса за три дня понизился на 62 см

К утру четверга уровень воды в Даугаве возле Екабпилса понизился до 6,04 метра - на 62 см с зарегистрированного в понедельник утром максимума, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уровень воды продолжает снижаться и возле Зелькского моста между Екабпилсом и Плявиняс. За неделю он упал почти на 2 метра.

Возле Плявиняс ситуация тоже спокойная. Вода в Даугаве поднялась выше Екабпилса по течению, возле Ерсики за два дня уровень воды повысился на полметра.

Ледовые заторы на Даугаве, вызвавшие повышение уровня воды в окрестностях Екабпилса, в последние дни оставались неподвижными.

Дождь и таяние снега вызвало повышение уровня воды в некоторых реках в западной части Курземе, а к концу недели он повысится в большинстве латвийских рек. Местами возможно затопление низин.