Поскользнулся, упал, очнулся - гипс! Кто виноват?

Люди, которые пострадали, поскользнувшись на тротуаре, или которым упала на голову сосулька или снежный ком, могут призвать к ответственности владельцев гражданским путем или через суд, портал TVNET проинформировала Рижская дума.

В холодное время у медиков полно работы. Кто-то поскользнулся на тротуаре и сломал руку, кому-то на голову упала сосулька или снежный ком. Часто причиной травмы является не невнимательность человека, а небрежность со стороны владельца дома или территории - часто они не считают нужным соблюдать ни нормативные акты, ни элементарные правила безопасности.

Однако представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис в разговоре с TVNET указал, что в этом году снег на улицах Риги появился очень поздно, поэтому число зафиксированных нарушений невысоко. Так, в течение этого сезона были начаты 74 делопроизводства по факту нечишенных улиц. 39 из них начаты в течение последних дней. В свою очередь в 31 из 74 случаях делопроизводство начато по факту того, что люди поскользнулись на тротуаре.

«Одна проблема все еще остается - когда выпадает первый снег, к нему никто не готов

. Кроме того, никто не готов, если снег выпадает сразу после оттепели. Обычно первые пару дней метели - это дни, когда тротуары остаются неочищенными, поэтому мы призываем владельцев домов в начале каждого зимнего сезона быть готовым, а не откладывать все на последний момент», - сказал Садовскис.

О случаях неочищенных тротуаров необходимо незамедлительно сообщать административной инспекции исполнительной дирекции конкретного района города или муниципальной полиции. Протоколы, составленные этими структурами, могут служить основанием для возможного получения компенсации судебным путем. Юридические консультации можно получить в Центре приема посетителей Рижской думы, позвонив заранее по бесплатному номеру 80000800.

Согласно нормативным актам, каждый владелец или лицо, обслуживающее территорию, должны привести в порядок крыши и тротуары. В противном случае возможны штрафы, а если пострадали пешеходы - то и делопроизводство. Рижская дума указывает, что тротуары и крыши должны быть убраны, а если это сделать невозможно, то территорию необходимо оградить красно-бело-красной лентой, чтобы прохожие знали, что это место опасно.

В правилах также указано, что очистка и обработка противоскользящими материалами тротуаров и оборудованных внутридворовых дорожек на недвижимой собственности и прилегающей территории должна происходить ежедневно до 8 часов утра. Если необходимо - на протяжении всего дня, если снег продолжается. Запрещено создавать сугробы ближе 5 метров от пешеходных переходов и перекрестков.

Садовскис также отметил, что сейчас немного изменились правила по отношению к уборке тротуаров -

ранее их нужно было чистить до покрытия, теперь же главное очистить так, чтобы по ним можно было безопасно перемещаться.

Рижская дума информирует, что владельцам также нужно обеспечить очистку снега и льда с балконов, лоджий, крыш построек, необходимо сбивать сосульки, чтобы не допустить ситуацию, когда снег или лед может упать кому-то на голову. Нужно ограничить опасные территории, в случае необходимости в срочном порядке произвести все мероприятия по безопасности для уборки снега и льда с тротуаров и крыш.

Жаловаться на недобросовестных дворников можно в обслуживающее предприятие. Если речь идет о многоквартирных домах, находящихся в управлении «Rīgas namu pārvaldnieks», это можно сделать по номеру 9800 или обратиться в территориальный участок. Если речь идет о честных владельцах или они неизвестны - сообщать нужно в муниципальную полицию по номеру 110 или с помощью мобильного приложения.