Вопреки первоначальному замыслу разрешить перевозку пассажиров частным лицам, в настоящее время предлагаемые Министерством сообщения правила, регулирующие эту сферу, противоречат утвержденному Сеймом закону об автоперевозках. Поэтому платформа вызова такси Taxify не исключает ухода с латвийского рынка, если планируемые поправки вступят в силу без изменений.

«Согласно проекту новых правил, для того чтобы в свободное время заниматься подобной деятельностью, нужно зарегистрировать предприятие, получить лицензию на него и на автомобиль, а также платить социальный налог, чтобы такую лицензию вообще получить, и все это означает существенные затраты.

Taxify может уйти с латвийского рынка

В таком случае больше нет разницы между такси и услугами индивидуальных водителей, поэтому полностью теряется смысл закона»,

- говорит руководитель Taxify в Латвии Юрис Круминьш.

По его словам, как ни парадоксально, но предлагаемые правила деятельность частных водителей не облегчают, а намеренно делают ее более сложной, чем для такси, поэтому людям, которые хотят получить дополнительный доход, работая всего несколько часов в месяц на своем личном автомобиле, это невыгодно.

«В настоящее время разработанный Минсообщения проект очевидно основан на лоббировании интересов отдельных таксомоторных фирм. В упорядочивании этого регулирования должна быть заинтересована вся отрасль», - говорит директор SOSTAKSI Александр Колосов. SOSTAKSI принадлежат 30 такси, и все используют платформу Taxify.