СМИ: официальный визит в Сеул Вейониса и Ашераданса чудесным образом совпадает с Олимпиадой

Портал Pietiek.com увидел поразительное совпадение - официальный визит президента Латвии Раймонда Вейониса в Южную Корею подкорректирован таким образом, чтобы он мог попасть на открытие Олимпиады.

Напомним, что по данным Канцелярии Вейонис пробудет в этой стране с 8 по 15 февраля, а представители Министерства экономики - с 13 по 15 февраля. Глава этого ведомства Арвил Ашераданс поедет вместе с представителями 20 предприятий, главой своего бюро Гинтом Озолсом и старшим референтом Отдела по привлечению иностранных инвестиций Рудольфом Стрельсом.

Известно, что в делегацию Вейониса будут входить 2 охранника, руководитель Отдела по протоколу Ренарс Вилде и администратор Эгита Казека. Во сколько обойдутся госказне поездки, неизвестно, цитирует портал nra.lv.

Наш портал уже сообщал, что в Сеуле Вейонис встретится с высшими должностными лицами государства, примет участие в латвийско-корейском бизнес-форуме, церемонии открытия новых помещений посольства Латвии в Корее

XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.