Тенденция будущего: переезжаем в малогабаритные квартиры

Появилась информация о том, что в Риге начнут строить дома c маленькими по метражу квартирами. Планируется, что таким образом рынок жилья станет доступнее для покупателей. Площадь однокомнатной квартиры в таком проекте составит 30 квадратных метров. Архитекторы же говорят, что жить в таких условиях некомфортно.

В этом году начнется реализация многоквартирных, так называемых, смарт-проектов. Предполагается, что 1-комнатная квартира в таком проекте будет площадью 30 квадратных метров, двухкомнатная 42, а трехкомнатная 55. Это общеевропейская тенденция: строить дома с маленькими по метражу квартирами. Жить в новых дорогостоящих проектах люди просто не могут себе позволить. По мнению члена Латвийской ассоциации недвижимости Ольги Зенчик, вероятно, эту проблему смогут решить смарт-проекты.

«Покупательский спрос есть, люди хотят новое жилье, но не могут себе это позволить.

И поэтому готовы покупать меньшие площади —пусть комнаты будут поменьше, кухня маленькая, но отдельная, и тогда гостинная становится жилой комнатой. Это компромис, потому что стоимость квадратного места — большая», — пояснила Зенчик.

Под текстом новости о смарт-проектах люди стали делиться комментариями. Одни вспомнили свое прошлое, когда семья из четырех человек жила в однокомнатной квартире. Другие стали сетовать на то, что в квартире-коробке нечем будет дышать. Эксперт по вопросам недвижимости Кристине Дубане отметила, что покупатели, конечно, хотели бы просторное жилье, но не всегда для этого есть возможности.

«Хотеть и иметь возможность купить — это две разные вещи. Мы сейчас следуем общеевропейской тенденции, где приобретают небольшие квартиры» — указала эксперт

Архитектор Йоланте Шайтере к малогабаритным проектам относится скептически. Говорит, что это скорее вариант для студентов.

«Норма – это когда у человека есть жилая комната, спальня, кухня, санузел и прихожая. Все вместе это около 45 квадратных метров.

В этом случае можно говорить о комфортном проживании. Мы, конечно, можем жить на 30 квадратных метрах, в однокомнатной квартире, где в одном помещении и гостиная, и спальня, и кухня. Но, я считаю, в этом случае речи о комфорте не идет», — отметила архитектор.

Сейчас в целом рынок жилья активный. Квартиры продают, сдают, меняют. Покупателей много, продавцов меньше. Есть спрос на однокомнатные квартиры. Их покупают в качестве инвестиционного материала. Покупают и сдают в аренду.

«15 лет работаю на рынке недвижимости, и таких аккуратных, долго принимающих решение покупателей мы видим, наверное, впервые. Люди стали очень осторожны в покупках. Они не очень понимают, что ждет их завтра, поэтому очень аккуратно подходят к покупке недвижимости и выбирают очень долго», — заключила Ольга Зенчик.

В итоге, чаще всего покупатели останавливаются на серийном жилье, как наиболее доступном.