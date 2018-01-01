Пассажиры бьются за компенсации после вынужденной посадки в аэропорту Риги

Тяжёлый взлёт, несколько кругов над Тукумсом и возвращение в Ригу. Ещё 16-го января самолёт лоукостера Wizz Air совершил вынужденную посадку в рижском аэропорту. Пассажиры не только натерпелись страха в воздухе, но в ожидании другого самолета от Wizz Air провели почти 7 часов в рижском аэропорту. А сейчас пытаются добиться справедливости и компенсации от авиакомпании, сообщает программа «Сегодня вечером» телеканала LTV7.

«Когда самолет должен был перейти со взлета на планирование, что-то пошло не так. Он начал спускаться вниз, его начало заносить в сторону, произошел какой-то грохот. С правой стороны самолета было видно, что из первого двигателя повалил черный и густой дым», - рассказывает 14-летний Ренат Берзе. Повидать родных в Лондоне он отправился один, с доверенностью от матери в кармане. Из Риги Airbus А 320 вылетел с небольшой задержкой.

«Ощущение было страшное! Когда самолет в небе начинает дрыгаться туда-сюда, вперед-назад и потом качается, и ощущение, что вот сейчас заглохнет мотор...страшно было, страшно... у кого-то было притупленное состояние, женщины паниковали, дети плакали», - делится своими впечатлениями от полёта другой пассажир. Мужчина пожелал сохранить анонимность, поскольку регулярно пользуется услугами авиакомпании.

Как видно на ресурсе Flightradar24, самолёт совершил несколько кругов над Тукумсом и вернулся в Ригу.

В рижском аэропорту факт ЧП с самолётом Wizz Air подтверждают. Объясняют также и почему о нём ничего не сообщили общественности.

«Пилот сообщил о технических проблемах на борту, и, соответственно, мы ждали самолёт в условиях повышенной безопасности. Такое не происходит часто. Это редкий случай. И если режим работы аэропорта не нарушен, то у нас нет причин сообщать об инциденте», - заявила представитель международного аэропорта Rīga Лаура Карните.

Между тем, в аэропорту пассажиры просидели почти 7 часов.

Все получили купоны на еду (по 8 евро), письменное подтверждение о задержке рейса более, чем на 5 часов и распечатку правил авиакомпании на трех языках.

«Рейс Wizz Air W6-2501, направляющийся из Риги в Лондон 16 января, вернулся в аэропорт Риги вскоре после взлета по техническим причинам. Самолет благополучно приземлился и прошел техобслуживание. Авиакомпания предоставила еще один самолет для завершения рейса, который задержался на 7 часов. (…) Каждый случай выплаты компенсации рассматривается в индивидуальном порядке», - заявил LTV7 глава отдела коммуникации Wizz Air Габор Васархели.

Документы на получение денежной компенсации 16 января заполнил и Ренат Берзе. Однако получил отказ.

Впрочем, причины технических неполадок молодому человеку в электронном письме объяснили подробнее.

«Задержка рейса была непредвиденной. После взлёта внезапно возникли неполадки с температурными датчиками. (…) Мы относим данную ситуацию к чрезвычайным обстоятельствам. (…) Если рейс задерживается либо отменяется по чрезвычайным обстоятельствам, авиакомпания не обязана выплачивать компенсацию», - пишет представитель отдела поддержки клиентов Wizz Air Hungary Ltd. Татьяна Халицка.

Однако молодой человек с этим не согласен и намерен до конца бороться за компенсацию. Семья Берзе планирует обратиться за помощью к юристам.