В Скрунде откроется новое пожарное депо

Сегодня в Скрунде на ул. Вентас, 2 будет открыто новое пожарное депо, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Анете Страздиня.

Это первое построенное в Курземе новое депо за годы независимости Латвии.

Здание старого Скрундского пожарного депо, построенное в 1936 году, находилось в критическом состоянии, и Скрундский пост Курземской региональной бригады ГПСС временно размещался в арендованных помещениях.

Новое здание пожарного депо построило ООО «LX Celtnieks», расходы на его строительство составили примерно 1,5 млн евро. Земельный участок под строительство выделило самоуправление Скрундского края.

В церемонии открытия нового пожарного депо примут участие парламентский секретарь МВД Эвика Силиня, начальник ГПСС Оскар Аболиньш, командир Курземской региональной бригады ГПСС Андрей Беляков, директор Госагентства обеспечения Эрик Иванов, председатель Скрундской краевой думы Лорета Робежниеце, представители строителей и Госполиции.