За неделю Латвию пересекут три циклона: они принесут обильные осадки и ветер

В ближайшую неделю в Латвии ожидается высокая активность циклонов с частыми дождями, снегом и порывистым ветром.

В ночь на субботу под влиянием уходящего атмосферного фронта на востоке Латвии, особенно в Латгале, ожидается снегопад, днем небольшие осадки пройдут по всей стране. Температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В воскресенье с запада придет первый циклон со снегом и дождем, температура воздуха вновь повысится до +1..+5 градусов.

Второй циклон накроет Латвию с понедельника по среду - возможен сильный ветер и обильные снегопады.

Следующий циклон достигнет Латвии в ночь на четверг. Не исключено также, что в следующие выходные придет еще один циклон.

В начале февраля на востоке страны может образоваться снежный покров до 30 сантиметров. Также синоптики прогнозируют морозную погоду.