Синоптики предупреждают о сильных снегопадах на востоке страны

Местами на востоке Латвии дождь сменился снегом, и синоптики предупреждают, что в пятницу вечером, как и в субботу ночью и с утра, в Латгале, Селии, а также в восточной и южной частях Видземе ожидаются сильные снегопады.

Толщина снежного покрова достигнет 4-9 сантиметров, местами - главным образом в Латгале - может выпасть до 12 сантиметров снега. Под его весом могут прогибаться и ломаться ветви деревьев.

На остальной части территории Латвии в ближайшие сутки ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и с утра возможен туман, в отдельных местах он сохранится и в течение дня.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха составит -1..+4 градуса, ночью и с утра в Латгале - до -3 градусов. Дороги обледенеют.