Расторгуев во второй раз в карьере стал чемпионом Европы

Лучший биатлонист Латвии Андрей Расторгуев в пятницу в Италии не поразил последнюю мишень, но все-таки стал чемпионом Европы в 10-километровом спринте.

Расторгуев завоевал этот титул во второй раз в карьере.

На первом огневом рубеже латвийский спортсмен поразил все пять целей и являлся лидером, но на второй стрельбе он действова медленно и перед последний выстрелом выдержал паузу, но все равно промахнулся.

После второй стрельбы он на 5 секунд опережал россиянина Аленсандра Логинова, на следующей контрольной отметке разрыв сократился до 3,7 секунды, но на финише Расторгуев опять оторвался на 5,5 секунды.

Победе латвийского биатлониста серьезно угрожал и россиянин Евгениц Гараничев, но он умудрился промахнуться по всем трем последним целям.

Напомним, 4 года назад Расторгуев стал чемпионом Европы в индивидуальной гонке на 20 километров, а в 10-километровом спринте он взял «бронзу».