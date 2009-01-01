СГД будет публиковать информацию о работодателях, выплачивающих «минималку»

С 26 февраля 2018 года Служба госдоходов (СГД) будет раз в месяц (до 25-го числа каждого месяца) публиковать информацию о работодателях, выплачивающих своим работникам зарплату в размере установленной в Латвии минимальной месячной зарплаты или ниже, сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

Вступившие в силу поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривают обеспечить открытый доступ к информации о работодателях, средняя месячная зарплата работников которых не превышает размера минимальной зарплаты в стране.

По данным составленного «SSE Riga» «Индекса теневой экономики в странах Балтии 2009-2016», вторую наибольшую часть (40,2%) удельного веса теневой экономики в Латвии в 2016 году по-прежнему составляли «зарплаты в конвертах».

Как отмечает СГД, из этого исследования следует, что маленькие и новые предприятия пропорционально больше участвуют в теневом предпринимательстве, чем более крупные и старые. То есть предприятия используют уклонение от уплаты налогов, чтобы достичь известного порога конкурентоспособности, что для них важно, чтобы конкурировать на развитом рынке.

Доступность информации о работодателях, выплачивающих работникам зарплату в размере минимальной месячной зарплаты или ниже, будет способствовать защите прав работников, позволяя им оценить все возможные риски трудоустройства у таких работодателей, отмечает СГД