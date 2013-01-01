Реалии рынка труда Латвии: хотели работать 42 человека, на собеседование пришли 13, остались 3

Консультант компании по отбору персонала CVO Recruitment Лиене Кублиня вчера на конференции, посвященной проблемам рынка труда, рассказала о том, что работодатели не слишком охотно берут на работу безработных и пенсионеров, а также скептически относятся к реэмигрантам.

«В прошлом году мы сотрудничали с одной известной компанией по логистике, им нужен был персонал. - рассказывает она. - Сотрудничество проходило через Государственную службу занятости. В целом были отобраны 42 кандидата, которые прошли все необходимые формальности - карьерные консультации, работу с личным консультантом и пр. Другими словами, это были так называемые проверенные безработные. Мы назначили им собеседование, но в результате на него пришли только 13 человек. После собеседования остались 3 кандидата. Таковы реалии рынка труда: есть нетрудоустроенные люди, а есть не трудоустраиваемые».

Почему так происходит?

По мнению специалиста, наша Служба занятости более нацелена на административную работу и статистические данные, чем на реальное вовлечение безработных на рынок труда.

О том, как сами предприятия относятся к привлечению персонала из числа безработных и реэмигрантов, показал опрос, проведенный среди работодателей. Так, 46,6% предприятий не планируют брать на работу пенсионеров, и еще больше - 51,1% не хотят связываться с реэмигрантами. Еще 28,4% предприятий сказали, что трудоустраивали безработных, однако результат не оправдал ожиданий. В основном так отвечали компании из производственной сферы, торговли и строительства.

Что касается трудоустройства иностранцев, то ситуация в этой сфере непонятная. С одной стороны, министерство экономики признает, что иностранная рабочая сила нам нужна. Но статистика показывает, что на начало прошлого года было выдано только 8625 рабочих видов на жительство. Для сравнения - в Литве выдается около 30 тысяч таких разрешений. Если посмотреть на график, то видно, что основу рабочих иммигрантов составляют жители Украины, Литвы, России, Болгарии и Беларуси.

Согласно данным министерства экономики, если экономика Латвии будет расти на 5% в год, то уже к 2022 году нам будет не хватать примерно 35 000 работников. Откуда их взять? Ответ опять же дает министерство: 12,5 тысячи человек планируют вернуть на рынок труда из числа тех, кто сейчас не работает. То есть речь идет об их переквалификации. И еще 22,8 тысячи человек планируют «найти» среди числа реэмигрантов, которые должны вернуться в Латвию. Но как обосновываются эти прогнозы - пока неясно.