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Русскоязычные пользователи пытаются блокировать мобильное приложение ЦГЯ «Друг языка»

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

Русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store».

В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека, со ссылкой на портал «press.lv», где помещена инструкция, как добиться блокировки приложения.

Вчера призыв жаловаться на новое приложение ЦГЯ был помещен также на портале «ru.focus.vesti.lv».

По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1000 пользователей смартфонов, его средняя оценка - 1,3 звездочки из 5.

Как сообщалось, 24 января ЦГЯ представил новое приложение «Друг языка», с помощью которого можно быстро и удобно отправить сообщение о возможных нарушениях в использовании госязыка.

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