«Inbox.lv»: кибератаки - будничное явление для крупных порталов

Кибератаки и DDoS-атаки - для крупных порталов будничное явление, а не чрезвычайная ситуация, сказал агентству ЛЕТА председатель правления владельца портала «Inbox.lv» ООО «Inbokss» Андрис Грикис.

Количество DDoS-атак растет по всему миру - по данным «Corero Network Security», каждый месяц порталы во всем мире сталкиваются в среднем с 237 DDoS-атаками, что на 91% больше, чем в первом квартале, и на 35% больше, чем во втором. Причины этого заключаются в развитии интернета вещей и легкости, с которой можно заказать услуги хакеров.

По большей части кибератаки отражаются автоматически, но бывает необходимо и участие специалистов, сказал Грикис. Все большее значение для кибербезопасности имеют превентивные действия.

В прошлом году «Inbox.lv» столкнулся с двумя крупными и бесчисленными мелкими DDoS-атаками. Были также попытки взломать электронные ящики пользователей, распространение писем с целью получить данные и мошеннических писем с целью получения материальных благ.

Как сообщалось, 16 января была совершена DDoS-атака на систему электронного здравоохранения, а 17 января - на серверы национального информационного агентства ЛЕТА.