Ассоциация: латвийские зверофермы могут полностью обеспечить местный рынок мехами

По его словам, способность обеспечивать местный рынок мехами сохранилась, несмотря на глобальный кризис в отрасли из-за теплых зим последних четырех лет, что привело к перепроизводству мехов и падению цен на них.

Что касается инвестиций в дальнейшее развитие, то пока латвийские звероводы выжидают, сказал Вецкактиньш. Все латвийские фермы по производству норковых шкурок перед кризисом вложили средства, чтобы соответствовать международным стандартам содержания животных, что является предпосылкой для выхода на международный рынок. В период, когда цены на меха были еще высокими, фермы перестраивались или строились новые, рассказал предприниматель