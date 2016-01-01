В 2016 году каждый житель Латвии производил 410 кг бытовых отходов

Каждый латвиец в 2016 году произвел в среднем 410 кг бытовых отходов, что является на 70 кг меньше, чем в среднее производство каждого гражданина Европейского Союза (ЕС), свидетельствуют данные статистического бюро «Eurostat».

Таким образом Латвия оказалась на девятом место среди 28 государств-членов ЕС. На высшей строчке находится Румыния, где на душу населения производится только 261 килограмм бытовых отходов в год.

В то же время, статистика показывает, что количество муниципальных отходов, производимых в Латвии каждый год, увеличивается на 2,1%, что является третьим худшим показателем в ЕС, после Мальты и Греции.

Среди стран Балтии меньше всего бытовых отходов в год производят жители Эстонии - 376 килограммов на человека, а каждый житель Литвы - в среднем 444 килограмма.