Какие новые скидки доступны владельцам Карты рижанина?

Обладатели Карты рижанина впредь со скидкой могут расплатиться за услуги предприятий Childspace и Baltic Business Consulting. Таким образом, пользователям Карты рижанина уже доступны 50 различных скидок.

Пользователи Карты рижанина, посредством ее электронной регистрации, получат скидку в размере 10% на все услуги, предоставляемые интерактивным центром Childspace, а также предлагается 10%-я скидка на бухгалтерские услуги в Baltic Business Consulting.

Владельцам Карты рижанина предлагается широкий спектр скидок - их сейчас уже 50,

о которых можно узнать на сайте www.ridziniekakarte.lv.

Информируем, что любая компания может стать партнером по сотрудничеству и предлагать скидку на услуги своей компании пользователям Карты рижанина. Свои предложения можно сделать на сайте Карты рижанина в разделе «Для партнеров».

Для получения Карты рижанина лицо должно быть задекларировано в Риге или иметь собственность в столице.

Заявки принимаются электронно на сайте www.rigassatiksme.lv в разделе «Билеты», затем «Виды э-талона» и далее «Карта рижанина». Также карту можно оформить в любом центре обслуживания клиентов Rīgas satiksme.